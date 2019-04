Albert Rivera: "Todo el mundo espera que el PP se ponga las pilas y que el PSOE permita gobernar"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, respalda lo dicho por Mariano Rajoy, que ha asegurado que no pondrá condiciones al PSOE para aceptar su apoyo porque, lo contrario, sería "surrealista".

Además, "sus votantes no entenderían que no fuera a la investidura como muchos electores socialistas tampoco comprenderían que el PSOE no dejase gobernar al partido más votado", ha dicho Rivera en una visita a la feria South Summit en apoyo de los emprendedores.

No ha querido comentar la advertencia que ha hecho el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, al afirmar que los socialistas, aunque se abstuvieran, no iban a garantizar la estabilidad de Rajoy porque tendrá que ser él el que se la gane.

Lo que sí ha señalado es que no se puede negociar "nada" si no hay investidura y, por tanto, lo primero que tiene que hacer Rajoy es presentarse. También se ha mostrado "relativamente optimista" con el panorama que puede abrirse tras superar el PSOE el "no es no" de Pedro Sánchez al asegurar que "el diálogo y la reforma" van a marcar el futuro del país.