Albert Rivera: "Es irresponsable que Sánchez y Rajoy se pasen la pelota de un tejado a otro"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado de "irresponsable" la actitud tanto de Mariano Rajoy como de Pedro Sánchez de "tirarse la pelota uno al tejado del otro" y ha urgido a uno de los dos a "proponer y liderar una negociación" para intentar ser investido presidente.

"Lo que espera España es ver quién da el paso adelante para abrir conversaciones con los demás partidos", ha advertido Rivera, para quien Sánchez debería haber dado ese paso tras la renuncia temporal anunciada por Rajoy.

En rueda de prensa, después reunirse con el comité ejecutivo de su partido, Rivera ha acusado a Sánchez de poner incluso "en entredicho" a la jefatura del Estado con sus comunicados y ha hecho hincapié en que el líder socialista o Rajoy tienen que "asumir que tienen que presentarse a la investidura".

"No se puede pretender ser presidente sin presentarse a la investidura, pero Rajoy y Sánchez siguen jugando al gato y al ratón y eso no es lo que toca, toca una nueva transición política en la que los actores estén a la altura", ha argumentado, tras lamentar que "algunos" no estén de momento a esa altura y sigan pensando más en sus partidos, y hasta en sus "agendas personales", que en los españoles.

Rivera, que ha vuelto a ofrecer "diálogo" a quien de los dos "mueva ficha" y presente su candidatura, le dijo eso mismo a Pedro Sánchez en la conversación telefónica que mantuvieron el sábado durante quince minutos: que Ciudadanos está dispuesto a dialogar con el PSOE si Sánchez da el paso de presentarse a la investidura.

En dicha conversación, Sánchez seguía pensando que es Rajoy quien tiene que presentarse primero -ha relatado Rivera-, a lo que él contestó que "no iba a entrar en la jugada de a quién le toca", pero que, "si Rajoy no se presentaba, le tocaba a él".

Sánchez y Rivera, que no mencionaron en esa conversación la propuesta de Gobierno que ha hecho al PSOE el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quedaron en volver a hablar, por lo que espera poder hacerlo "antes de ir a ver al rey".

"Confío en que sea esta semana en la que se concrete si Sánchez se presenta y cómo se formulan las negociaciones con los partidos", ha apuntado Rivera, que ha vuelto a alertar a los socialistas de la propuesta "trampa" de Iglesias, "que no dice que se necesita a los nacionalistas y a los independentistas para llevarla a cabo".

Además, Rivera ha subrayado su rechazo a "poner la economía de España en manos de Podemos" y a un ministerio de la Plurinacionalidad, que serviría "para dinamitar la unidad y la unión de los españoles".

Su modelo -ha reiterado- es el diálogo con el PP y el PSOE, las fuerzas constitucionalistas que junto con Ciudadanos representan al 70% de los españoles -dice-, porque "España necesita un cambio, pero un cambio a mejor, no a peor".

En esa línea, ha insistido en que Ciudadanos es el partido capaz de dialogar con la "vieja izquierda" y la "vieja derecha" y desde un "nuevo centro" encabezar una "nueva etapa política", para la que ha reclamado "coraje" y "valentía" a Sánchez y Rajoy, a quien ve más preocupados por "marcarse" el uno al otro.

Rivera, que ha asegurado que no contempla ni se plantea ser él el candidato de un eventual acuerdo con PP y PSOE, ha advertido de que un "gobierno con separatistas pilotan la reforma constitucional, acabará rota", mientras que "si la pilotan Ciudadanos y el PSOE y el PP se suma" la ponencia constitucional podría llegar a buen puerto.

Sobre las presiones de los inversores y los poderes económicos para que haya un acuerdo en ese sentido, ha dicho que los intereses de cada uno son "legítimos" y que comprende "que cada uno tenga sus temores" y que "quienes quieren invertir quieran saber qué va a pasar los próximos años".