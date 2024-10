El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, afirmó este viernes que su Departamento sigue trabajando para que aquellos españoles que se han quedado en Líbano después de la evacuación realizada "tengan la máxima protección". En una entrevista en Antena 3, José Manuel Albares subrayó que "felizmente" ayer se concluyó la operación de evacuación de los españoles "que lo solicitaron y se presentaron en el aeropuerto" de Beirut.

Albares recordó que el Ministerio de Asuntos Exteriores puso en marcha la operación el pasado martes y agradeció que "como siempre" el Ministerio de Defensa colaboró "poniendo a disposición sus medios materiales". El ministro explicó que aunque llegaron a Torrejón algo más de 240 personas, las que manifestaron su voluntad de querer salir del país "eran algo más de 500", en la lista que estableció la Embajada.

"Absolutamente todos los españoles que nos constaban en el Registro de Matrícula Consular y de los que hemos tenido conocimiento, que teníamos en nuestra base de datos, o bien con un correo electrónico o con un teléfono móvil han sido todos ellos contactados y nos han confirmado que habían recibido esos correos", recalcó.

No obstante, volvió a hacer un llamamiento a "cualquier español que se encuentre en Líbano en estos momentos y del que por el motivo que sea no está inscrito en el Consulado o haya estado de paso no se haya puesto en contacto con la Embajada que lo haga, que mire las redes sociales de la Embajada, del Ministerio de Asuntos Exteriores, la mía propia". Además, enfatizó que como se ha hecho en ocasiones anteriores "en Afganistán, en Ucrania, en Sudán, en Níger, en Gaza, en Israel, ahora el Líbano, desde luego seguimos trabajando para todos aquellos españoles que han decidido continuar el Líbano que tengan la máxima protección".

Asimismo, el titular de Exteriores recordó que todavía hay vuelos comerciales de la compañía Middle East Airlines "con tres frecuencias semanales que se desplazan a Madrid", por lo que instó al que quiera que contacte con la Embajada ya que “le ayudarán a encontrar una plaza en esos vuelos”.

También señaló que todavía hay barcos que viajan a Turquía, a Grecia o a Chipre, y desde allí puede venir en avión a España. "Desde luego no vamos a escatimar esfuerzos, como no lo hacemos nunca, para proteger a los españoles y ayudarles. Para eso hemos mantenido nuestra Embajada abierta y al embajador al frente", remarcó.

Por otra parte, ante el posible escenario de un ataque de Israel a instalaciones petroleras de Irán, Albares subrayó que "en estos momentos lo que se necesita es contención y desescalada". "Estamos muy cerca de una guerra regional, todos los elementos están desarrollándose", advirtió, e insistió en que "no podemos permitir que la guerra sea la forma natural de relacionarse entre los pueblos de Oriente Medio".