Albano Dante: "La explicación de Pablo Iglesias para intervenir Podem Catalunya es igual que la de Mariano Rajoy"

El secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin, ha lamentado este martes que el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos haya decidido una consulta en Catalunya para preguntar si quieren presentarse a las elecciones en coalición con los 'comuns', porque lo considera una intervención de Iglesias en Podem para ponerle "veto" a que hablen con independentistas. "Lo que se nos ha vetado es la posibilidad de hablar con el independentismo", ha explicado en rueda de prensa después de que el Consejo de Coordinación de Podem decidiera el domingo hablar con todos los actores para decidir su hoja de ruta, incluidos partidos independentistas.

Justo después de esa reunión, el Consejo Ciudadano de Podemos replicó con la convocatoria de la Asamblea catalana para realizar una consulta a los inscritos en Catalunya sobre presentarse a los comicios del 21-D: para Fachin hay un paralelismo con lo que el presidente del Gobierno central ha hecho en Catalunya. "La explicación de iglesias para intervenir Podem, su estructura, es igual a la de Rajoy para intervenir Catalunya, que dijo que hay que quitar un gobierno legítimamente escogido para darle la voz a la gente.

"Pablo dice que hay que quitar una dirección democráticamente escogida" para lo mismo, ha dicho Fachin que considera que Podemos entra en una dinámica preocupante. Preguntado por lo que deben hacer los inscritos catalanes, ha respondido que son ellos los que deben decidir si participan o no, aunque él ha anunciado que no participará. Este lunes desde Madrid han enviado a los inscritos las fechas de la consulta, que comenzará el martes a las 10.00 y que terminará el 7 de noviembre a la misma hora, fecha en la que finaliza el plazo para presentar coaliciones a los comicios.

Debido a esos plazos, Fachin considera que Iglesias ha urdido una estrategia en la imposibilita a la Ejecutiva de Podem reaccionar porque si sale 'sí' se producirá esta coalición sin las premisas y "garantías" que exigía Podem para hacerlo, y, si sale 'no', no tendrá tiempo para hablar con otros actores y formular una hoja de ruta propia. De hecho, es Podemos quien tiene la potestad de decidir si presenta su marca catalana a los comicios autonómicos o no y Fachin duda de que "con el mensaje que ha lanzado desde Podemos se permita a Podem tomar esta decisión".

"Esta pregunta no tiene sentido porque saga lo que salga no hay tiempo material para hacer otra cosa, por lo tanto, yo no participaré", ha sentenciado el secretario general de la formación morada en Catalunya. Pese a la consulta convocada por la dirección, Fachin ha adelantado que continuará con el mandato tomado el domingo por la dirección catalana de abrir conversaciones con diferentes actores para conseguir una "respuesta transversal" catalana a la aplicación del 155.