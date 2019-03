Aguirre hace campaña en el mercado: "Los políticos tenemos que pagar; si no pago, no gano"

JUGUETES Y TOMATES, EN SU LISTA DE LA COMPRA

Pistoletazo de salida a la campaña de Esperanza Aguirre a pie de calle. La candidata del PP a la Alcaldía de Madrid se dejaba caer por un mercado de la capital para rodearse del electorado y dejar constancia de ello en los medios de comunicación. Los micrófonos y las cámaras marcaban de cerca a Aguirre mientras se interesaba por un juguete para uno de sus nietos e insistía en pagar la compra de tomates que había hecho: "Si no me cobra, no me lo llevo".