Los abogados de Nicolás alegan escuchas ilegales para pedir la nulidad del juicio

Ya lo dijo en su primera entrevista: "Yo con quien hablaba era con García Revenga". Francisco Nicolás tenía una estrecha relación con el secretario de las infantas, y fue él mismo quien le avisó de que su teléfono estaba pinchado. "Revenga me llamo a un teléfono seguro y me confirmó que sabían las veces que os habíamos visto y que me dedicara a estudiar. Poco después, me detienen"

Sus abogados se acogen ahora a esas presuntas escuchas ilegales para pedir la nulidad de todo el proceso. También a una conversación entre agentes del CNI y de asuntos internos. "Lo más grave es que hay una conversación sobre mí entre agentes del CNI y de asuntos internos", afirmaba el pequeño Nicolás.

Conversación en la que hablan de intervenir su dirección de correo y de, textualmente, "lavar lo que se pueda" de la información que tenían acumulada. Al parecer, habría sido un agente de los servicios de inteligencia quien habría avisado a Fran de que esa conversación existía, con el objetivo de que se anulara el caso contra el joven.

Unas novedades que aumentan la expectación ante la visita de Francisco Nicolás, este viernes, a los juzgados. Veremos si esta vez quiere hablar o sigue guardando silencio.