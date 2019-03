Los abogados Durán e Iglesias niegan haber hablado con Bárcenas en nombre del PP y de Rajoy

El abogado del 'número dos' de la trama "Gürtel" Pablo Crespo, Miguel Durán; y el abogado del extesorero del PP Alvaro Lapuerta, Javier Iglesias, han negado en sendos comunicados haber visitado a Luis Bárcenas en prisión con intención de trasladarle un mensaje del partido.



El que fuera director general de la ONCE ha señalado en un comunicado remitido a los medios, que realizó dos visitas a Bárcenas en la prisión de Soto del Real (Madrid) a petición del extesorero del PP y de su familia, y en ellas se limitó a tratar de ayudarle "profesional y moralmente" durante los días en los que estuvo sin abogado.



Durán desmiente a las fuentes que han informado a el diario "El Mundo" sobre el objetivo de sus visitas a Bárcenas en prisión, que según publica este diario fueron para trasladar un mensaje del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Le habría prometido buen trato penal, la nulidad del caso, el relevo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y que su mujer e hijo quedarían al margen de este asunto.



Por su parte, Iglesias señala en otro comunicado que niega rotundamente que la conversación que tuvo con Bárcenas en el centro penitenciario le trasladase lo que dice la información de "El Mundo", que titula "Si hablas, tu mujer irá a prisión, si callas caerá Gallardón y se anulará el proceso".



Iglesias, que acudió a esta visita acompañado por el anterior abogado de Bárcenas, Alfonso Trallero, afirma en su comunicado que la conversación que mantuvo con el exsenador del PP fue "cordial" sin que haya existido a día de hoy conflicto procesal o profesional ni con él ni con los que fueran sus letrados hasta la semana pasada.



Añade que sus actuaciones profesionales se han regido siempre "con el más estricto rigor profesional y deontológico y jamás me he prestado ni me prestaría a una actuación del tipo como la que se describe en la noticia".



Durán e Iglesias ha realizado estas precisiones a primera hora de la mañana, poco después de que el furgón procedente de la prisión llegara a la Audiencia Nacional a las nueve y veinticinco de la mañana.



Poco antes de las once de la mañana Bárcenas se encontraba en los calabozos de la Audiencia Nacional esperando para prestar declaración ante el juez Pablo Ruz. La comparecencia, prevista para las diez y media de la mañana, se verá retrasada debido a que el magistrado debe tomar declaración antes a un grupo de detenidos en una operación de blanqueo de capitales que se desarrolló el pasado viernes.