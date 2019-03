Hacienda atribuyó por error la venta de fincas al DNI de la infanta

El misterio de las 13 fincas que según la Agencia Tributaria vendió la infanta Cristina sigue siendo un misterio que para la oposición roza el "esperpento", en palabras de Soraya Rodríguez.

Porque aunque cuajara la teoría del error, serían demasiados fallos. 13 propiedades en tres provincias, con la participación de al menos cuatro notarios y cuatro registradores. Algo poco probable, según los expertos.

Los registradores sentencian que esas fincas nunca estuvieron a nombre de Doña Cristina. Pero la cosa no queda ahí. ¿Cómo es posible que si esas operaciones no se registraron en las declaraciones de Patrimonio de la infanta, en Hacienda no saltara ninguna alerta? Rosa Díez lo tiene claro: "La identificación fiscal de la infanta es un agujero negro".

Pero el abogado de la infanta, días después de la polémica, anuncia que no van a querellarse: "Los errores se corrigen y ya está". Desde el PP se remiten a la Agencia Tributaria y tiran de tópicos: "Todo el mundo es igual ante Hacienda".

Las dudas se extienden. Si alguien se cree que pudo ser un error con el DNI de la infanta, aún hay más chapuzas en el hecho registrado: ni es el mismo formulario ni tiene nada que ver una compraventa con una herencia. Los notarios aclaran que esas 13 propiedades están perfectamente registradas y nadie puede dudar de su titularidad.