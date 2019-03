Miquel Roca sobre José Castro: "Es un gran juez, muy correcto"

Preguntado por los periodistas que le esperaban a las puertas de su bufete en Barcelona, apenas 24 horas antes del paso de la infanta por los juzgados de Palma, Roca ha asegurado que se encuentra muy tranquilo.

"La profesión la ejerzo desde hace muchos años, no me puedo permitir el lujo de ningún nervio", ha afirmado el veterano abogado, quien no ha querido precisar si la infanta está todavía en Barcelona o ha adelantado su viaje a Palma.

El juez Castro ha citado como imputada a la infanta mañana sábado, 8 de febrero, para que aclare si participó en delitos de fraude fiscal como copropietaria de la sociedad Aizoon, y si blanqueó mediante gastos privados fondos públicos obtenidos de forma ilícita por su marido, Iñaki Urdangarin.