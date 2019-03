El abogado de la infanta confía en que la Justicia actúe "sin presiones"

El abogado Miquel Roca, defensor de la infanta Cristina, confía en que la administración de Justicia resuelva el caso Nóos "sin ningún tipo de presiones" y cree que es al juez a quien corresponde valorar la actuación de quien se ha "saltado el mecanismo" al grabar un vídeo durante la comparecencia.



En respuesta a los periodistas tras su conferencia, seguida de coloquio, sobre "el panorama constitucional 35 años después", Roca ha señalado que ante este hecho debe operar la justicia y ha precisado que los abogados colaboran con ella, pero quien debe valorar que "alguien" se haya "saltado el mecanismo" al grabar este vídeo no son ellos, sino el juez y "quien tenga que investigar el tema".



Tras subrayar que se siente "muy tranquilo" con lo que declaró la infanta ante el juez José Castro y señalar que desconoce cuánto durará la instrucción del Caso Nóos, ha reafirmado su "confianza en la administración de Justicia", que debe resolver este asunto "sin ningún tipo de presiones", antes de añadir: "Al menos por nuestra parte no las habrá".



El juez Castro ha asegurado que la grabación de un vídeo en el interior de la sala durante la declaración de la infanta Cristina el pasado sábado en los juzgados de Palma le parece "algo incalificable" y ha afirmado que tiene "sospechas" de quién pudo ser el autor, aunque no puede revelar nada al respecto.