El ministro Ábalos asegura que seguirán en el Gobierno y que no van a "dar el gusto" a la derecha de irse

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha criticado que quienes no vivieron la aprobación de la Constitución den ahora clases de constitucionalismo y ha advertido de que la Carta Magna no es solo una serie de artículos ni se reduce exclusivamente al 155.

"Hay muchas más cosas", ha recalcado Ábalos, en la presentación de las candidaturas socialistas a los ayuntamientos madrileños, en la que ha advertido además de que no le darán el gusto a la derecha de convocar elecciones, porque el Gobierno de Sánchez tiene aún "mucho daño que reparar" y "mucha justicia que hacer".

Frente a quienes quieren "atribuirse algo a lo que no tienen derecho", ha recalcado que la Constitución es una conquista de la socialdemocracia y, por tanto, ha pedido que "no venga ninguna derecha a decir que es constitucionalista, porque no lo es".

Ha incidido en que 40 años de democracia y libertad son para celebrarlos "con respeto, no con bramidos, como si la Constitución fuese algo para echar a la cara". "