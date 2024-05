Uno de cada diez niños en España no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días o no se van de vacaciones al menos una semana al año. Así lo ha esclarecido el informe publicado por Plataforma de Infancia 'Análisis de la encuesta de condiciones de vida con enfoque de infancia 2024', el cual confirma que un total de 821.000 niños y niñas en nuestro país tienen carencias materiales severas (CMS).

"Aproximadamente 1 de cada 10 niños, niñas y adolescentes experimentan privaciones materiales severas, lo que supone el porcentaje más elevado de todos los grupos de edad. Esto supone 821 mil menores de edad. El dato para el conjunto del país es del 8,1 %. La carencia material severa (CMS) es el único indicador del AROPE que ha aumentado en el último año, de hecho, se sitúa en su máximo histórico desde que se tienen registros, con niveles superiores, incluso a los de la crisis económica", ha explicado el estudio.

¿Qué requisitos se deben cumplir para entrar dentro de los hogares que tienen carencias materiales? Según lo que explica el Insituto Nacional de Estadística (INE) hay dos rangos dentro de este concepto, la carencia material severa y la carencia material. La diferencia entre ambos es que en el primero se deben cumplir al menos cuatro requisitos de los nueve que se exponen, mientras que en el segundo solo es necesario tres.

Los nueve conceptos que se incluyen dentro del CMS son los siguientes: no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros), ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses, no puede permitirse disponer de un automóvil, no puede permitirse disponer de teléfono, no puede permitirse disponer de un televisor y no puede permitirse disponer de una lavadora.

El único porcentaje que no desciende

A excepción de la tasa de pobreza, los datos del resto de indicadores continúan alejados de los que había en 2008; sin embargo, el informe asevera que hay prestar especial atención a la carencia material severa, que ha duplicado sus valores entre la infancia. Y no es para menos. La gráfica de los últimos años ha hecho saltar las alarmas, en especial al entrar en la ecuación los menores de edad. Si se compara con el año previo a la pandemia, en el 2019 la carencia material severa rondaba el 6%. En tan solo un lustro, la cifra casi se ha duplicado. Unos datos sangrantes y más viéndolo con retrospectiva. En el año 2015 el porcentaje era del 9,1%, mientras que el 2008 el dato era del 5,5% de los menores de edad en España.

Esto se traduce en que los hogares con niños, niñas y adolescentes, en líneas generales, no tienen la capacidad para afrontar gastos imprevistos. Para ser exactos el 57,2 % de hogares monoparentales no pueden hacer frente a agravios económicos superiores a 650 euros, el 43,7 % de otros hogares con niños y niñas dependientes y el 33,7 % de hogares compuestos por 2 adultos y uno o más niños dependientes. No solo eso, sino que el 48,3 % de los hogares monoparentales y el 41,1 % de “otros hogares con niños dependientes” no pueden acceder a salir de vacaciones al menos una semana al año.

"La pobreza energética es otro factor que afecta a estos hogares y, sobre todo, a los monoparentales ya que más de un cuarto de ellos no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Más del 19 % de los hogares monoparentales y de otros hogares con niños, niñas y adolescentes ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda en los últimos 12 meses", ha asegurado el informe presentado por Plataforma de Infancia

Es más, el propio estudio ha asegurado que el 2022 ha supuesto un punto y aparte en el CMS, dejando de lado el descenso que se llevaba experimentado desde inicio de 2018: "En el 2022, más de la mitad de las personas con dificultades para llegar a fin de mes, el 52,1 %, tenían privaciones materiales severas, 3 puntos porcentuales más que un año atrás. La serie histórica muestra en el 2022 la ruptura de la tendencia descendente observada desde el 2018. Aunque esta tasa es comparativamente menor a la de la crisis del 2008 y sus años posteriores, las personas en riesgo de pobreza monetaria y con dificultades para llegar a fin de mes manifiestan de manera preocupante carencias materiales en aspectos básico".

En cuanto a la composición de los hogares, aquellos considerados monoparentales carecían al menos de dos de los conceptos que se establecen como básicos, el 32,7 % carecía de tres de estos conceptos y el 15,3 % de 4 de ellos. En la categoría "otros hogares con niños dependientes" estos porcentajes también son muy superiores a la media de hogares, siendo del 40,3% en el caso de cumplir por al menos dos conceptos, el 24% en aquellos que presentan carencia en al menos tres conceptos y el 12,3% en cuatro de las categorías planteadas por el INE.