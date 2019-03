El 74,1% de los encuestados opina que el Gobierno no bajará los impuestos en su legislatura

Según el Barómetro, una mayoría ciudadana cree que la subida de impuestos es innecesaria. Piensan así el 76,4% frente al 21% que opina lo contrario. Lo valoran como necesario los votantes populares, ya que dan su mayoría pero también un 26,5 % lo cree innecesario. Entre los seguidores del PSOE casi unanimidad con un 88%.

Pocos españoles creen la nueva promesa de Rajoy, ya que el 74% piensa que no bajarán los impuestos antes de que acabe la legislatura. Los votantes del Partido Popular se dividen en dos, cerca de un 56% respalda la promesa del presidente de España mientras que el 41% cree que no se bajarán los impuestos. Los votantes socialistas, en una mayoría, con un 80%, no creen que haya bajada de impuestos a la vista.



Los españoles no tienen muy claro si la situación económica actual permite una bajada de impuestos. Así opinan un 42,5 % frente al 48,9%. De hecho, la mayoría ciudadana teme una nueva subida del IVA tras las recomendaciones de Bruselas. Piensan así cerca de tres cuartas partes de los encuestados. De nuevo los seguidores populares se dividen en dos en lo referido a la subida del IVA para así hacer caso a Bruselas. Un 42,6% lo apoyan mientras que se inclinan por no subir los impuestos un 48,5% de los encuestados del PP.