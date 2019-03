Venezuela suspende todas las actividades laborales y lectivas en el cuarto día de apagón

Venezuela sigue sufriendo las consecuencias del peor apagón de su historia, que ya llega a su cuarto día con dificultades en aspectos como la atención médica. Juan Guaidó confirmó que son 17 los muertos en los hospitales a causa del apagón que ya suma casi 70 horas.

En el cuarto día de apagón, el Gobierno de Venezuela ha anunciado la suspensión de todas las actividades laborales y lectivas para este lunes con motivo del apagón que afecta desde el jueves a gran parte de Venezuela.

La medida es una extensión de la anunciada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en la que el Gobierno, por el mismo motivo, declaraba la "suspensión de clases y día no laborable en todo el país" para el viernes 8 de marzo, cuando comenzaron a sentirse las consecuencias del apagón.

Mientras, el presidente Nicolás Maduro ha explicado que ha ordenado a las autoridades mantener informada a la población. "He ordenado a todos los Jefes de REDI, ZODI y a los Gobernadores mantener informado a nuestro pueblo", ha apuntado Maduro a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter.

"La estrategia macabra de llevarnos a un enfrentamiento fracasará. Seguimos trabajando por la plena recuperación del Sistema Eléctrico Nacional. ¡Venceremos!", ha remachado Maduro.

Por otra parte, una investigación del The New York Times, desvela que la quema de uno de los camiones con ayuda humanitaria no fue responsabilidad de Maduro, sino de los partidarios de Guaidó.