Un británico que votó a favor del Brexit llama a un programa de radio para pedir disculpas y rompe a llorar: "¿Qué le he hecho a mi país?"

James O'Brien, está presentando en directo su programa de la 'LBC' cuando recibe una llamada de un oyente. Su nombre es Bill, un hombre que en el referéndum del 23 de junio de 2016 votó a favor de que Reino Unido saliese de la Unión Europea.

"¿Qué te gustaría decir?", le pregunta el presentador. "Te debo una disculpa, querido amigo. Estaba equivocado, estaba equivocado, estaba equivocado. Creo que tienes toda la razón", le responde el hombre.

El presentador le pregunta entonces si ya habían hablado antes, a lo que Bill contesta que 'sí' y continúa disculpándose por su decisión de votar a favor del 'Brexit': "¿Sabes qué? Tenías razón y yo estaba equivocado. Por alguna razón, pensé que estábamos mejor y claramente que estaba equivocado".

"¿Qué le he hecho a mi país?", lamenta Bill, que acto seguido rompe a llorar. James O'Brien le pide entonces que no culpe como único responsable: "Hay 17,4 millones de personas. No puedes echarte toda la culpa, amigo mío".

El presentador sube el tono de voz, visiblemente enfadado y le dice al oyente británico: "¡Mira el esfuerzo de estas personas que son multimillonarias! No habrían gastado todo ese dinero ni se habrían esforzado por persuadirte para que actúes contra tu propio interés a menos que no supieran que era posible.

"¡No voy a dejar que te culpes, Bill!, ¡échales la culpa a ellos!, ¡cúlpalos a ellos y no te culpes a ti!", concluye James O'Brien.