Las grandes marcas se cansan de las redes sociales. Un centenar de compañías bajo el lema 'No al odio por dinero' se han unido para no anunciarse en Facebook. El boicot publicitario empezará el 1 de julio. Dicen que la plataforma permite la propagación de las 'fake news' y de los discursos de odio, algo que ahora les preocupa más ante la oleada de protestas antirracistas y el inicio de la campaña presidencial en Estados Unidos.

Por su parte, Coca Cola ha anunciado que retira su publicidad en las redes sociales durante, al menos, 30 días. Dice que no se une a la campaña del 'No al odio por dinero', pero que quiere más responsabilidad y transparencia. "No hay lugar para el racismo en el mundo y no hay lugar para el racismo en las redes sociales", afirma en un comunicado.

Zuckerberg anuncia nuevas medidas ante el miedo a la pérdida de ingresos

Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, ha reaccionado ante el miedo a la perdida de ingresos y anuncia nuevas medidas: "Si determinamos que el contenido puede conducir a la violencia o privar a las personas de su derecho al voto, vamos a eliminar ese contenido sin importar quién lo diga".

Además, añaden otro control que ya está aplicando Twitter: "Vamos a comenzar a etiquetar el contenido que consideramos de interés periodístico que violen nuestras políticas". Hasta ahora Zuckerberg se había negado a marcar estas informaciones porque, según defendía, no podían ser árbitros de los mensajes.

Un cambio de postura insuficiente para las empresas

Sin embargo, este cambio de postura sigue siendo insuficiente para las empresas. Desde 'No al odio por dinero' dicen en un comunicado que "Mark podría haberse comprometido hoy". "Facebook es una empresa de recursos increíbles. Esperamos que comprenda que la sociedad quiere que pongan más de esos recursos", defienden.

Además, ofrecen un decálogo con medidas concretas, como crear una infraestructura permanente sobre derechos civiles, auditorías independientes o que la compañía elimine los grupos que inciten al odio.