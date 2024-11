Donald Trump sigue formando su gobierno después de que el pasado martes, 5 de noviembre, se alzara con la victoria en la elecciones presidenciales y se convirtiera en el 45º presidente electo de los EEUU. En las últimas horas se han conocido cuatro nuevos nombres, pero cada fichaje suyo es más ultra que el anterior y tienen a sus espaldas historias muy preocupantes.

En su vuelta al poder, el nuevo presidente de los EEUU, ha confiado en el provocador y "agitador" -como se describe en su propia biografía de X- Matt Gaetz para ser su Fiscal General, pese a que apenas ha ejercido como abogado. Será el propio Gaetz el que gestione los problemas con la justicia de Donald Trump. Esta sería una de las razones por las que le habría ubicado en este puesto, ya que ha afirmado públicamente que los problemas de Trump con la Justicia "son mentira" y proceden de un "juez corrupto".

A esto se suma que Gaetz ya ha prometido acabar con los procesos abiertos contra Trump, destituyendo al fiscal especial que los investiga. También revisará los casos de los acusados y condenados por el asalto al Capitolio, a los que considera "rehenes de una justicia partidista".

Aparte de al presidente de EEUU, también quiere salvarse a sí mismo, ya que tiene abiertas investigaciones por conducta sexual inapropiada, consumo de drogas, regalos prohibidos y está acusado de malversación. También fue procesado por abuso a una menor víctima de explotación sexual, aunque no pudo probarse y quedó en nada.

Otro perfil polémico escogido por Trump es Peter Hegseth. Este pasaría de lanzar hachas en un plató de televisión y en la calle, a estar presente en el Pentágono como Secretario de Defensa. Está en contra de lo que llama "adoctrinar" a los cadetes militares en ideología de género y piensa que las mujeres militares son "un estorbo". Así lo manifestaba en una entrevista, donde pedía que no hubiera mujeres "en puestos de combate" porque "hacen las cosas más complicadas y eso, en combate, se traducen en bajas".

Además, es negacionista "de los virus". Tanto, que presume de no haberse lavado las manos en los últimos diez años.

El tercer fichaje confirmado es Mike Huckabee, también es negacionista. En su caso, de los derechos del pueblo palestino. Huckabee será el nuevo embajador estadounidense en Israel. Se le conoce por negar públicamente la ocupación del territorio por parte de Israel y por negarse a pronunciar el nombre de "Cisjordania", un territorio al que denomina "Samaria y Judea".

Asimismo, en unas declaraciones, señalaba que "muchas fuerzas se habían conjurado para evitar que los judíos pudieran volver a sus tierras, las tierras que Dios les dio"; y agregó: "Ni me imagino que me dijeran que no puedo vivir en algún lugar de EEUU".

Por último, el cuarto fichaje confirmado en las últimas horas es el de Tulsi Gabbard, que pasa de ser congresista por Hawái a directora de los servicios de Inteligencia Nacional. Su gran mérito es ser una renegada del Partido Demócrata, tal y como ha declarado en numerosas ocasiones. En unas declaraciones se mostraba abiertamente "orgullosa de estar al lado del Presidente Trump" y aseguraba que él era el único que podía llegar a "la Casa Blanca y hacer el trabajo duro de salvar EEUU y servir al pueblo".

En los próximos días se conocerán nuevos perfiles que acompañarán a Donald Trump, 45º presidente de EEUU, en su nuevo gobierno.