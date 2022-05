La Defensoría del Pueblo de Ucrania ha acusado este lunes a las tropas rusas de sacar a la fuerza a los residentes de la ciudad de Kupiansk y de torturar y asesinar a civiles, en la región de Járkov. "Los ocupantes rusos intimidan y evacuan por la fuerza a los residentes de la ciudad de Kupiansk en la región de Járkov y los asentamientos vecinos. Además, difunden información falsa sobre la supuesta captura de Járkov, Kiev y Zaporiyia. En Berdyansk, según los residentes locales, los ocupantes van a los apartamentos y casas abandonados por los residentes de Berdyansk", ha señalado la Defensoría del Pueblo, según ha recogido la agencia UNIAN.

"El 29 de abril, se encontró una fosa con los cuerpos de tres hombres en el territorio del distrito de Bucha, a quienes los soldados rusos torturaron y luego asesinaron brutalmente. Las víctimas fueron torturadas durante un largo período de tiempo, las heridas de bala fueron encontrados en sus extremidades. Finalmente, cada uno de los hombres recibió un disparo en la oreja", esgrime el informe. El lugar del entierro estaba en el bosque cerca del pueblo de Mirotskoye, las víctimas tenían las manos atadas, un paño alrededor de la cara para cerrar los ojos, algunos hombres tenían una mordaza en la boca.

Hay señales de tortura en los cadáveres, así como disparos en diferentes partes del cuerpo. Según datos preliminares de la Policía de Ucrania, arrojaron los cuerpos a una fosa y los cubrieron con tierra. En total, los investigadores examinaron 1.202 cuerpos de civiles en el territorio de la región de Kiev, que fueron asesinados por los rusos. Asimismo, Ucrania asegura que la región de Melitópol, los agricultores se ven obligados a vender su grano por poco dinero, y aquellos que se niegan a que se les quite el grano por la fuerza, se les intimida a punta de pistola.

En este sentido, la Defensora del Pueblo de Ucrania, Lyudmila Denisova ha denunciado que "el terror y los malos tratos a civiles en los territorios ocupados es un crimen de guerra, definido por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y una violación de las normas del Convenio de Ginebra para la protección de civiles en tiempos de guerra".

"El Comisionado hace un llamado a la Comisión de Investigación de las violaciones de los Derechos Humanos de la ONU durante la invasión militar rusa de Ucrania para que tenga en cuenta estos hechos de crímenes y violaciones de los Derechos Humanos de Rusia en Ucrania. Y también pide a los socios internacionales que proporcionen armas a luchar contra el país agresor", ha sentenciado el comunicado de Defensoría.

Rusia reanuda los "ataques masivos" contra Azovstal tras la evacuación dle primer centenar de personas

La guerra sigue en otros puntos. Tras la evacuación de casi un centenar de civiles, el ejército ruso también ha reanudado los "ataques masivos" contra la acería de Azovstal, en la ciudad ucraniana de Mariúpol, donde aún se refugian cientos de personas, entre ellas 20 niños, según ha denunciado un jefe militar. Así lo ha anunciado en la televisión nacional el comandante de la 12.ª Brigada de la Guardia Nacional, Denys Schleha. Según el comandante, cada día el enemigo "presiona más y más" para tomar el control del sitio.

El jefe militar aclaró que, según sus estimaciones, todavía quedan varios cientos de civiles en los búnkeres de Azovstal, incluidos hasta 20 niños. Además, dijo que también hay unos 500 heridos que esperan puedan salir de la acería, y que se puedan llevar a "nuestros camaradas de armas caídos, que también es un número muy grande". El comandante militar aseguró que las fuerzas ucranianas que controlan la planta seguirán realizando sus tareas hasta el final.

"Los muchachos han estado repeliendo (al enemigo) durante 67 días y creo que han hecho todo lo posible y lo imposible, y continúan haciéndolo. Y cumpliremos todas las tareas que se nos presenten y defenderemos nuestra patria", añadió. Ucrania logró este domingo con la ayuda de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) evacuar a entre 80 y 100 civiles refugiados en la acería de Azovstal, después de múltiples fracasos y en lo que Kiev ha calificado como la operación más difícil desde que comenzó la guerra hace más de dos meses.

Ese primer grupo de evacuados se dirige al territorio controlado por Ucrania, según Ukrinform. Por otra parte, cuatro civiles de Lyman murieron el domingo por el bombardeo de Rusia de la región de Donetsk en las últimas 24 horas, mientras que una persona herida de la región de Luhansk murió en Bakhmut, informó el servicio de prensa de la administración militar regional de Donetsk, según la misma agencia local. Según el mismo informe, actualmente es imposible determinar el número exacto de víctimas en Mariúpol y Volnovakha.

Explosiones en Belgorod

Por su parte, las autoridades de Rusia han alertado de que se han escuchado dos explosiones en la ciudad rusa de Belgorod, a apenas 40 kilómetros de la frontera con Ucrania. "Me he despertado con el sonido de dos potentes explosiones hace media hora. Según el centro anticrisis, no hay informes de víctimas o daños. En las redes sociales han aparecido imágenes que muestran destellos en el cielo", ha detallado el gobernador regional de Bolgorod, Viacheslav Gladkov, tal y como ha recogido la agencia de noticias TASS.

Así, ha agregado en su canal de Telegram que los detalles del incidente se proporcionarían este lunes. El domingo se produjo un incendio en las instalaciones del Ministerio de Defensa ruso situadas en la región de Belgorod. El incidente dejó a un residente local herido y dañó siete viviendas. Rusia ha denunciado en varias ocasiones ataques por parte del Ejército ucraniano contra Belgorod, situada cerca de la frontera y uno de los principales puntos para el suministro de armas y tropas en la ofensiva contra el país europeo.