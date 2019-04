Trump y Peña Nieto hablan durante una hora y acuerdan resolver sus diferencias sobre el pago del muro

CONTINÚA LA TENSIÓN ENTRE LOS DOS PAÍSES

Han acordado que discutirán el método de pago del muro, pero que no hablarán públicamente sobre ello. Sus equipos no abandonarán el diálogo para fortalecer su relación estratégica y económica. Trump ha añadido que ha sido una conversación amistosa e interesante. "Las relaciones tienen que cambiar", insiste, porque EEUU no admitirá "más pérdidas de negocios y empleos".