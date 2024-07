El expresidente Donald Trump se ha vuelto a mofar del actual presidente de Estados Unidos y candidato demócrata Joe Biden, al que ha llamado "saco de mierda".

Así lo ha asegurado en un vídeo que se ha hecho viral y que él mismo ha compartido en redes sociales y en el que se puede ver a Trump en un carro de golf hablando de manera informal.

"Ese saco de mierda demacrado es malísimo. Ha renunciado ya, lo he sacado yo de la carrera", ha comentado Trump en alusión a la información de 'The New York Times' que apuntaba que Biden ha abierto la puerta a renunciar a ser el candidato demócrata a las próximas elecciones presidenciales que se celebran en noviembre en Estados Unidos. Aunque, por su parte, la Casa Blanca desmiente que esto vaya a ocurrir, y el presidente de Estados Unidos insiste en que continúa en "esta carrera hasta el final" y augura que "ganarán las elecciones".

Sobre la posible renuncia de Biden ha dicho que va a "seguir machacándole".

"Eso significa que ahora tenemos a Kamala, creo que ella será mejor. Es muy mala y muy patética. Es jodidamente mala", ha añadido Trump sobre la posible sucesora de Biden, la vicepresidenta Kamala Harris.

Además, en el vídeo Trump pregunta a las personas que se encuentran con él si se "imaginan a ese hombre lidiando con Putin y con el presidente de China, que es un tío feroz, muy duro".