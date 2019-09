El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la suspensión de un encuentro "secreto" con los talibanes y el gobierno de Afganistán planeado para este domingo en Estados Unidos y la cancelación de las conversaciones de paz.

Trump ha justificado la decisión a través de su Twitterm, después de que los talibanes reivindicasen un reciente atentado terrorista en Kabul, la capital afgana, en el que murió una docena de personas, entre ellas un soldado estadounidense.

Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to..