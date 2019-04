Tony Blair vuelve a la política: "El Brexit me ha dado la motivación directa"

El exprimer ministro británico y exlíder del Partido Laborista Tony Blair ha anunciado que regresa a la política, una decisión que ha justificado por la incertidumbre que genera para el país el proceso de salida de la Unión Europea (brexit), según informa el diario 'The Mirror'.

"Este brexit me ha dado una motivación directa para involucrarme más en la política", ha asegurado Blair, en declaraciones al tabloide británico. "Hay que mancharse las manos y yo lo haré", ha afirmado Blair, en un anuncio que llega justo cuando se cumplen 20 años de su primera victoria en unas elecciones generales como líder de los laboristas.

"Todavía no sabemos cuál será el acuerdo final para el Brexit", ha indicado, antes de reclamar sentido común para decidir el futuro del país. "Estamos abogando por una posición británica muy sencilla basada en el sentido común, que consiste en decir: 'veamos que se inventan primero los tories'", ha asegurado.

Blair ha subrayado que hay "una pequeña parte" del Partido Conservador que está convencida de completar el Brexit "sin importarle cuál sea el coste". "El mercado único nos puso en la Liga de Campeones de los acuerdos comerciales. Un acuerdo de libre comercio es como la League One (equivalente a la tercera división). Nos estamos relegando", ha explicado.

Blair ha querido dejar claro que no solo el brexit centra su interés para volver a la política. "Vivimos en un mundo definido por el cambio. Hay tensiones culturales, personas que están preocupadas por la inmigración, el modo en el que sus comunidades cambian, tensiones económicas, personas preocupadas por la calidad de sus trabajos, si es que tienen un trabajo", ha afirmado.

El exprimer ministro y exlíder de los laboristas británicos, un partido que ahora encabeza Jeremy Corbyn, ha asegurado que va a tener un papel "activo" para tratar de deteminar el "debate político". "Voy a tener una parte activa en intentar modelar el debate político y eso conlleva salir por el país y reconectar", ha señalado.

"No quiero llegar a una situación en la que nosotros atravesamos este momento de la historia y no he dicho nada porque conllevaría que no me importa este país. Me importa", ha asegurado. Sin embargo, ha afirmado que no va a renunciar al trabajo de "siete días a la semana" que realiza con su organización benéfica recorriendo el mundo para volver a convertirse en parlamentario.

"No es la política de primera línea en el sentido de que no voy a presentarme al Parlamento", ha precisado. "No estoy seguro de que pueda convertir algo en un movimiento político pero creo que hay un conjunto de ideas que el pueblo apoyaría", ha concluido.