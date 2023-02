Al menos una persona ha muerto este jueves por un tiroteo en los alrededores de Times Square, en la ciudad de estadounidense de Nueva York.

La víctima mortal es un joven de 22 años que ha fallecido tras recibir un disparo en el pecho y, según la Policía, citada por 'The New York Times', no se han registrado más heridos.

Aunque la víctima se encontraba con vida cuando los agentes lo encontraron en el lugar del suceso, finalmente falleció en el hospital cercano al que fue trasladado.

La Policía ha cercado la zona e iniciado una investigación para dar con el paradero de dos sospechosos, según ha informado el citado diario.

Según precisa el rotativo, el tiroteo tuvo lugar cerca de un restaurante de comida rápida durante la hora punta de la tarde, alrededor de las 17:30, hora local.

El incidente ha ocurrido en una de las zonas comerciales más populares y turísticas de Manhattan, muy cerca de la icónica Times Square que, precisamente, fue declarada zona libre de armas de fuego el pasado mes de septiembre, tal y como contamos aquí: