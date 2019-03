Los terroristas de París, en el último vídeo de Daesh

El grupo yihadista Daesh ha publicado un vídeo con imágenes de terroristas implicados en los atentados del pasado 13 de noviembre en París en los que murieron 130 personas y ha amenazado con más atentados en países occidentales. El vídeo, en el que no aparece Salah Abdeslam, finaliza con una imagen del primer ministro británico David Cameron. No obstante, la autenticidad del vídeo no ha sido verificada.

