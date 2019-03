Suspendida la marcha contra el terrorismo en Bruselas por seguridad

Las líneas de metro han reabierto ya, pero hasta el martes el aeropuerto de Zaventem no va a reanudar sus vuelos. Bruselas intenta recuperar poco a poco la normalidad. Este domingo se iba a celebrar una concentración en la Plaza de la Bolsa para homenajear a las víctimas, pero finalmente se ha anulado porque las autoridades belgas consideran que no es el momento oportuno ya que no habria efectivos suficientes para asegurar la seguridad porque se encuentran en plenas investigaciones. Mientras tanto siguen produciéndose homenajes espontáneos por parte de los ciudadanos.

