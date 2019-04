Se suicida bajo custodia policial el presunto terrorista detenido en Alemania por refugiados

El supuesto terrorista sirio detenido en Alemania por dos compatriotas refugiados, Jaber Albakr, se ha suicidado este miércoles bajo custodia policial en la ciudad de Leipzig, según han informado los periódicos 'Bild' y 'Der Spiegel'.

Los investigadores creen que Albakr, de 22 años, pretendía cometer un ataque comparable a los de noviembre de 2015 en París y los de marzo de 2016 en Bruselas, ambos reivindicados por el grupo terrorista Estado Islámico. Entre los objetivos del detenido figuraba el aeropuerto de Berlín.

Sin embargo, sus planes se truncaron por la actuación de dos refugiados que, al descubrir sus intenciones, ataron al sospechoso en una vivienda de Leipzig y alertaron a la Policía.

"Se resistió un poco, no quería que lo atásemos y nos dijo: 'Os daré dinero, no me entreguéis'", ha dicho uno de los captores, Mohamed, en declaraciones a la cadena RTL. "Respetamos este país, su gente, su gobierno y sus leyes. No queremos que algo así ocurra aquí", ha explicado.

El periódico 'Bild' había difundido una imagen que mostraba a Albakr en un sofá de una vivienda de Leipzig con sus tobillos atados con un cable, mientras otro hombre le sostenía la cabeza.