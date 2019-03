Los republicanos bloquean el acercamiento de Obama a Cuba

El acercamiento de Barack Obama y Raúl Castro ha sido muy celebrado en los cinco continentes, ha sido visto como un logro histórico que puede recordar incluso a la caída del Muro de Berlín. Sin embargo, como en cualquier causa política aquí también encontramos detractores. Los republicanos norteamericanos han anunciado el boicot de todas las propuestas del presidente y le acusan de hacer cedido ante Castro sin haber conseguido nada a cambio. Dentro del partido demócrata también hay voces discordantes que no tolera que se construyan puentes con un régimen que no garantiza los DDHH y elimina a los disidentes. Y en la pequeña Habana de Miami muchos anticastristas acusan a Obama de 'bajarse los pantalones'. Para ellos no hay conciliación posible, serán el gran obstáculo de Barack Obama en su caminio hacia el deshielo.

Publicidad