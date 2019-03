Reino Unido estudia bloquear la red a los radicales islamistas

Vuelcan en internet su propaganda más radical. Los islamistas inundan la red con odio y llamamientos a la Yihad. Tras el asesinato del soldado Rigby, se multiplican los mensajes alabando a los autores, a los que califican de héroes.



Muchos no entienden el caso de Anjem Choudary, el tutor ideológico de Michael Adebolajo. Enseña que el islam no es una religión pacífica, sino de violencia y sometimiento. Ideas radicales que publica en su propio canal de Youtube, donde ya cuenta con 1.114 suscriptores.

Hasta ahora, las autoridades no han actuado para cerrar sitios de internet con contenidos islamistas; pero Teresa May, la secretaria de Interior, cree que ha llegado el momento. Va a proponer una ley para bloquear la red a los radicales y para prohibir que aparezcan en televisión.



Además, May está convencida de que los asesinos del soldado británico tenían relación con otros radicales. El Gobierno parece que quiere silenciar el aluvión de críticas que están recibiendo. Tenían fichado a Adebolajo y sabían que fue detenido en Kenia en 2010 cuando intentaba unirse a Al Shabab, pero no hicieron absolutamente nada.