Reino Unido deporta a Singapur a una mujer pese a llevar casada 27 años con un británico

El Reino Unido ha deportado a Singapur a una mujer casada durante 27 años con un británico y que tiene dos hijos de esta nacionalidad, tras haber pasado largos periodos en el extranjero, informaron medios locales. Irene Clennell, de 53 años, fue internada en un centro para inmigrantes a principios de febrero y enviada a Singapur el domingo con tan solo 12 libras (14 euros) en el bolsillo, según la agencia PA.

Clennel llegó al condado de Durham (noreste de Inglaterra) en 1988, se casó dos años más tarde y recibió en 1992 un permiso de residencia indefinido, un derecho que ha perdido al incumplir las condiciones de esa autorización.

El sistema de visados para matrimonios con extranjeros no comunitarios en el Reino Unido exige que el cónyuge británico demuestre unas ganancias anuales de al menos 18.600 libras (21.700 euros) y que la pareja pueda demostrar largos periodos de tiempo ininterrumpidos viviendo en el Reino Unido.

Según la cadena pública BBC, Clennell y su marido, John, se mudaron a Singapur en 1992, mientras que él regresó en 1998 al Reino Unido con sus hijos. Ella permaneció en el país asiático para cuidar de su madre, aunque asegura que visitó en diversas ocasiones el Reino Unido durante cortos periodos, y volvió a residir en el país entre 2003 y 2005.

En 2007 le fue denegada la entrada al Reino Unido en un aeropuerto británico, dado que las personas con permiso de residencia indefinido deben presentar un visado si han estado fuera más de dos años. Una campaña a través de internet había recaudado más de 30.000 libras (35.000 euros) para ayudar a Clennel.

"Resulta especialmente demoledor que lo hayan hecho en domingo para que no pudiéramos contactar a nadie para intentar frenarlo", afirmó a "The Guardian" la cuñada de Clennel, Angela. La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha subrayado en los últimos meses que una de sus prioridades ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) es garantizar los derechos adquiridos por los europeos comunitarios que residen en el país y los británicos en el resto del continente.

Según reveló el 'Daily Telegraph', May espera anunciar el fin de la libre circulación para los comunitarios que quieran entrar en el Reino Unido el mismo día en el que active el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que iniciará de forma oficial el "brexit", previsiblemente a mediados de marzo.