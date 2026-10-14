Pedro Rodríguez analiza la última amenaza comercial de Trump a España: "Ha aprendido a apretar donde más duele"

Pedro Rodríguez analiza la amenaza de Donald Trump de imponer una tasa de 200.000 dólares a cada barco español con destino Estados Unidos, una medida que considera "un castigo muy severo" para nuestro país.

Donald Trump vuelve a arremeter contra España y en esta ocasión amenaza con una millonaria sanción a los barcos españoles que atraquen en puertos de Estados Unidos.

Pedro Rodríguez analiza las claves de esta nueva amenaza comercial, entre ellas que "Donald Trump ha aprendido en su segundo mandato a apretar donde más duele".

Por otro lado, está la cuestión de que porque la política comercial de España dependa de la Unión Europea o que no exista mecanismo en el tratado de Washington para expulsar a miembros de la OTAN "las decisiones del Gobierno de España en política exterior no van a tener consecuencias".

El experto explica que la negativa de España a que barcos estadounidenses con destino a Israel durante la guerra de Gaza entraran en puertos españoles ha servido al Gobierno de Trump para responder con esta tasa de 200.000 dólares por cada barco español con destino a puertos de Estados Unidos.

Una cantidad que, señala, "sería asumible si exportásemos lingotes de oro", pero que ante la naturaleza de la balanza comercial con Estados Unidos "es un castigo muy severo".

Respecto a una posible reacción por parte del Gobierno hacia los barcos de Estados Unidos, muchos de ellos portadores de gas, Rodríguez lo tiene claro: "¿A ti te parece que al Gobierno español le interesa aumentar aún más los precios de la energía? Más bien no".

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