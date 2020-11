El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado este viernes en una rueda de prensa que en las últimas cuatro semanas se han producido más casos de contagio de coronavirus que en los primeros seis meses de pandemia. Actualmente, 55.928.327 personas se han contagiado de coronavirus, más de 15 millones de ellos en Europa.

Además, Tedros ha comentado que tanto en Europa como en América del Norte se está produciendo una saturación en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos por el Covid-19, por lo que ha insistido en la necesidad de que los países impulsen todas las herramientas disponibles para luchar contra el virus.

"Esta semana se han producido buenas noticias respecto a los ensayos de vacunas, lo que nos sigue dando esperanzas de poner fin a la pandemia. Al mismo tiempo, debemos seguir utilizando las herramientas que tenemos para interrumpir las cadenas de transmisión y salvar vidas ahora", ha dicho Tedros.

Ahora tenemos que salvar vidas

Finalmente, el director general de la OMS ha advertido de que la pandemia del Covid-19 es un "claro recordatorio" de la "íntima relación" que hay entre los humanos, animales y el planeta. "No podemos proteger y promover la salud humana sin prestar atención a la salud de los animales y la salud de nuestro medio ambiente", ha zanjado.

Además, la OMS ha desaconsejado el uso de remdesivir en pacientes ingresados por COVID-19, ya que no hay evidencia de que mejore la supervivencia o reduzca la necesidad de recibir ventilación. El único tratamiento potencialmente eficaz para casos graves no ha recibido el apoyo de la OMS, que ha concluido que el remdesivir no tiene un efecto significativo sobre la mortalidad o sobre otros resultados importantes para los pacientes como, por ejemplo, la necesidad de ventilación mecánica o la mejoría clínica.