A partir de ahora, los concursos de belleza serán considerados como "violencia simbólica" contra la mujer en Oaxaca, convirtiéndose en el primer Estado de México que toma esta decisión.

Así lo recoge la reforma de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, que aplicará lo siguiente: "Se consideran actos de violencia simbólica, la realización de concursos, certámenes y/o cualquier otra forma de competencia o elección en la que se promueva o se evalúe con base en estereotipos sexistas o discriminatorios las características físicas de niñas, adolescentes y/o mujeres".

Además, no se podrán destinar fondos públicos a la realización y/o promoción de estos certámenes, los cuales no se prohíben. "No estamos prohibiendo los certámenes de belleza, no queremos afectar las libertades individuales. En estos certámenes puede participar quien así lo decida, es una decisión individual y la respetamos", asegura Magaly López Domínguez, principal impulsora de la normativa.

Si algo no recoge este importante avance legislativo son las sanciones a quienes lo incumplan. Eso sí, el Código Penal recoge "medidas de protección" para aquellas mujeres que sean víctimas de violencia de género.

Ahora, esperan que la medida sea replicada en otros Estados de México.