Nuevo escándalo en la Casa Real Noruega: Marius, el hijo de la princesa Mette-Marit, detenido por violación

Se declara no culpable

La familia real noruega enfrenta uno de sus mayores escándalos tras la detención de Marius Borg Hoiby, hijo mayor de la princesa Mette-Marit, de 27 años, fue arrestado la noche del lunes cerca de la residencia oficial de su madre y su padrastro, el príncipe heredero Haakon de Noruega. La policía lo acusa de una agresión sexual sin penetración, bajo la acusación de haber mantenido relaciones sexuales con una persona que estaba inconsciente o no podía resistirse al acto.

Marius pasó la noche en comisaría y, aunque inicialmente admitió los hechos en un comunicado, ahora se declara no culpable. Según la policía, este caso es parte de una investigación más amplia que incluye denuncias por agresiones físicas contra tres mujeres y un hombre. La víctima de agresión sexual sería una joven de 20 años.

Esta no es la primera vez que el primogénito de Mette-Marit se ve envuelto en problemas legales. En agosto pasado, Marius fue detenido por presunta violencia física contra su pareja y por cargos relacionados con tráfico de drogas.

Relaciones desde la Casa Real

La princesa Mette-Marit ha optado por no hacer declaraciones extensas, limitándose a expresar: "No deseo comentar este asunto ahora. Por respeto a los involucrados, incluido a Marius". Por su parte, el príncipe heredero Haakon, en declaraciones breves, afirmó que "no es correcto que entremos en este asunto".

El arresto de Marius, quien no es miembro oficial de la Casa Real, ha generado un fuerte impacto mediático en Noruega. El joven, que en su infancia fue presentado como un niño alegre e inocente durante el matrimonio de su madre con el príncipe Haakon en 2001, ahora ve su vida privada cargada de polémicas que afectan la imagen de la familia real.