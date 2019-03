¿Qué haría un niño etíope que no sabe leer ni escribir con una tableta?

Estos niños etíopes, se han guiado por su instinto para conseguir encender las tabletas en apenas 15 minutos. A los pocos días ya sabían usarlas perfectamente, y en sólo dos semanas se habían aprendido el abecedario.

Esta fundación ha logrado que estos niños accedan a una educación. Tuvieron que construir una estación solar en la aldea para cargar las tabletas, con el objetivo de que estos ordenadores de bajo coste ayuden a educar a estos niños.

Esta aldea de Etiopía no tiene ni luz ni colegio, y gracias a estas tabletas, los niños han conseguido acceder a una educación. La fundación 'Un ordenador por niño' lleva desde el año 2005 acercando las tecnologías de bajo coste a niños sin escolarizar de medio mundo, para que puedan aprender por sí mismos.

Todos ellos sabían usar una media de 47 aplicaciones en cinco días, y en dos semanas eran capaces de cantar el abecedario. Algunos de ellos, a los cinco meses consiguieron "hackear" la tableta habilitándola para hacer fotos, y a los siete meses muchos de ellos ya sabían escribir.

Este proyecto demuestra la facilidad que tienen estos niños por aprender. Las tabletas no dejan de ser un profesor particular que lleva la educación hasta donde, de momento, no había llegado.