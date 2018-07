Malala intenta conseguir 1.290 millones para la educación de niños refugiados sirios

La Premio Nobel de la Paz Malala Yusafzai ha afirmado que intentará conseguir que los líderes mundiales que participarán en una cumbre en Londres se comprometan a entregar 1.400 millones de dólares (cerca de 1.290 millones de euros) para facilitar el acceso a la educación a los niños sirios refugiados.



Jefes de Estado y de gobierno y ministros de países de todo el mundo participarán en la conferencia 'Apoyar a Siria y a la región', que tiene como objetivo recaudar fondos para las crisis humanitarias causadas por la guerra en el país árabe.



Alrededor de 700.000 niños que viven refugiados en campamentos en Jordania, Líbano y otros países de la región están sin escolarizar, según un informe del Fondo Malala, que recauda fondos para causas educativas.



"Me he reunido con muchos niños sirios refugiados, están en mi mente. No me puedo olvidar de ellos. El pensamiento de que no puedan ir a la escuela en toda su vida es tremendamente estremecedor y no puedo aceptarlo", ha dicho Malala.



"Aún podemos ayudarles, aún podemos protegerles. Aún no están perdidos. Necesitan escuelas, libros, profesores. Esa es la manera de la que podemos proteger el futuro de Siria", ha valorado.



Malala comparece en la conferencia de Londres junto a la adolescente siria Muzun al Melehan, quien será la única niña siria refugiada que se dirigirá a los líderes mundiales durante el evento.