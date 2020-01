El largo recorrido hacia el Brexit ha dejado por el camino relaciones prácticamente rotas en el Reino Unido. "Ha destruido amistades. Conozco gente que ha dejado de hablarse para siempre por eso", ha señalado Kelvin Meller, partidario del Brexit.

En su caso, la salida de la Unión Europea no ha afectado a su matrimonio, pero sí a la relación con algunos de sus amigos. "Yo no lo he hecho, pero sí que hay gente que ha dejado de hablarme por mi opinión", ha apuntado.

Un problema que no se ha dado únicamente entre conocidos, pues hay relaciones familiares sobre las que ha tenido consecuencias.

"Mi familia voto a favor de salir y yo de quedarnos, creo que eso creó fricciones entre nosotros", ha destacado Collie Rabbits, contraria al Brexit.

"Conozco a gente que ha dejado de hablar a sus abuelos, a sus padres", ha añadido una profesora que también ha relatado cómo vivió el día siguiente al referéndum.

"Todos mis compañeros había votado salir y yo fui la única que voté para permanecer. Fui asilada", ha explicado, señalando que llegó a recibir insultos en redes sociales.

"No dejé mi trabajo, pero nunca volví a hablar con nadie de mi departamento durante el tiempo que estuve allí. Me marginaron", ha expresado.

Estas son algunas de las heridas de un conflicto político que se ha librado, también, en bares y redes sociales.