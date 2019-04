'La Marcha de las Mujeres' cruza el Atlántico: "Luchamos contra la normalización del racismo, de la misoginia y el sexismo de Donald Trump"

Berlín, Londres, Roma, Praga... 'La Marcha de las Mujeres' contra Donald Trump cruza el Atlántico y llega a las principales ciudades europeas: "Yo también acepto el resultado de la votación pero eso no significa que tenemos que renunciar a cosas importantes. De hecho, ahora hay que redoblar esfuerzos para proteger todo aquello que está en peligro de extinción gracias al Gobierno de Trump" defiende una manifestante.

Cientos de miles de mujeres que salen a la calle en defensa de la libertad, de la igualdad y de los derechos humanos. Tres puntos que ven peligrar con Trump en la Casa Blanca: "Porque si no nos levantamos aceptamos el comportamiento que el señor Trump ha dado a las mujeres, y eso es algo que no vamos a permitir. Trump no es ningún caballero" dice una mujer.

No son las primeras muestras de rechazo contra el recién nombrado presidente de EEUU pero sí se espera que sean de las manifestaciones más concurridas de la historia: "Estamos aquí para protestar contra el odio y la división que propone Donald Trump, estamos aquí para luchar contra la xenofobia y contra la normalización del racismo, de la misoginia y el sexismo".