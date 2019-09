Después de sembrar dudas, tras reunirse con Boris Johnson, el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker despeja cualquier incógnita.

Está "convencido" de que habrá Brexit y no entra a valorar si será con acuerdo o a las bravas. Así, ha advertido de nuevo de que, si hay salida sin acuerdo, en Irlanda se impondrá una frontera "dura".

"Debemos asegurarnos de la defensa del interés de la Unión Europea y del mercado internacional", ha defendido en una entrevista.

También ha señalado que la Unión Europea no será la responsable si vuelve la violencia. "La UE no será en modo alguno responsable de ninguna de las consecuencias del Brexit. Ha sido una decisión británica. Una decisión soberana que respetamos; pero que no intenten cargar a la UE con la responsabilidad. La UE no se marcha de Reino Unido, sino al revés", ha argumentado.

La fecha prevista para la salida de Reino Unidos es el próximo 31 de octubre, y el primer ministro británico, Boris Johnson, asegura que aunque no haya un acuerdo con Bruselas habrá igualmente Brexit.