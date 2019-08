Israel ha vetado a las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, las primeras legisladoras musulmanas de la historia de Estados Unidos. Ambas apoyan al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) al Estado judío, y habían anunciado que tenían previsto visitar el país.

Donald Trump no dudó en pronunciarse y arremeter contra las dos congresistas para motivar el veto de Israel, asegurando que recibirlas sería una "muestra de debilidad". Además, en una publicación en sus redes sociales, el mandatario aseguraba que las congresistas "odian a Israel y a todo el pueblo judío, y no hay nada que pueda decirse o hacerse para cambiar de opinión. ¡Son una degracia!". Así, tras días sin tomar una decisión, el ministro de Interior israelí, Arie Deri, ha decidido prohibir la entrada a las congresistas.

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace!