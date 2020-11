Rudy Giuliani, el abogado de Donad Trump, ha protagonizado un incómodo momento durante una comparecencia en la que ha vuelto a insistir en las denuncias -sin pruebas- de un supuesto fraude en las elecciones de EEUU.

El representante legal del presidente saliente se ha convertido en lo más comentado en redes por unos chorretones de lo que parece un tinte para el pelo: como se puede ver en las imágenes la tinta se deslizaba por sus mejillas hasta llegar a la barbilla.

La que Trump había anunciado en su cuenta de Twitter como una rueda de prensa en la que sus abogados darían a conocer "un camino muy claro y viable a la victoria" ha terminado en un cachondeo generalizado en las redes sociales.

"Lo que les estoy describiendo es un fraude masivo. No es algo pequeño", ha comentado Giuliani, mientras se ha quejado de la cobertura "tan deshonesta" por parte de los medios, en su intervención desde la sede del Comité Nacional Republicano en Washington.

Pero sus palabras han quedado en un segundo plano, ya que por su rostro sudado han corrido dos hilos de un líquido oscuro que se han desprendido de su cabello.

Una imagen que no ha pasado desapercibida por los periodistas de los medios de comunicación que cubrían la conferencia y los internautas. "Parecía que estaba comenzando a derretirse", ha señalado el diario The New York Times, que ha consultado con varios peluqueros de Manhattan, quienes coincidieron en que el líquido oscuro "no era tinte para el cabello".

Algunos de los consultados han señalado que puede tratarse de rímel o de un lápiz de retoque para las patillas. Los internautas no han dejado pasar la oportunidad para crear memes con la cara de Giuliani.