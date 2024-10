Pese a las reincidentes advertencias de las autoridades de Florida que recomendaban la evacuación de la ciudad ante la inminente llegada del huracán Milton ha habido muchas personas que han decidido quedarse, grabarse y exponer su falta de civismo en redes sociales.

"He decidido no evacuar, vivo en una planta 11. Decían, huid del agua, del viento...el agua no va a subir 60 metros", comentaba una chica en un vídeo de Tiktok. Sin embargo, cuando ha llegado la tormenta ha cambiado de opinión: "Hay un montón de agua entrando. Tengo miedo de que las ventanas revienten".

Pero pese a desoír las recomendaciones de las autoridades, todavía ha habido personas que han decidido ir un paso más allá y exponerse a los fuertes vientos desde sus terrazas y salir a explorar las calles ataviados con un chubasquero y una linterna: "Estoy calado", aseguraba una de estas personas en un vídeo. Y aunque se queden dentro de sus casas, la oscuridad les ha invadido y han acabado siendo tan inquietante que han tenido que salir para que los rescaten.

Especialmente a ellos se han dirigido las autoridades: "Si eres tan tonto como para creer que vas a aguantar, escribe tu nombre y un número de teléfono en tu brazo con un rotulador permanente para que cuando entremos a buscarte sepamos a quién llamar".

Porque no son profesionales, como los cazatormentas, que han logrado captar el impacto real de la tormenta. Ellos cuentan con todos los medios y el conocimiento sobre estos fenómenos y no se juegan la vida de manera absurda, como el conocido como Teniente Dan, que ha decidido permanecer en su barco. En contra de cualquiera lógica ha sobrevivido, otros no han tenido tanta suerte.