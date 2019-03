Identificado el cerebro de los atentados de París

Las autoridades consideran a Abdelhamid Abaaoud, marroquí de 29 años, el autor intelectual de los atentados terroristas en París. Esta condenado a 20 años de cárcel en Bélgica. Hace días, en una entrevista a una revista del entorno de DAESH, le preguntaban si fue difícil llegar a Bélgica. Él contestaba que se enfrentaron a muchos desafíos, pero que una vez allí fueron capaces de conseguir armas y una casa segura. reconoce que estuvo a punto de ser detenido, pero dice que el agente "no no vio el parecido, esto no fue otra cosa más que un regalo de Alá".

