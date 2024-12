"No hay familia que no haya perdido a un ser querido": la triste Navidad que espera en Gaza por la guerra con Israel

Sin nada que celebrar en Gaza. Sin nada que festejar en una Navidad marcada por los continuos bombardeos de Israel en la zona. Por los ataques hebreos a zonas urbanas. A lugares con refugiados. A hospitales. Kayed Hammad, traductor y fixer, cuenta la dura realidad que viven en la Franja desde que comenzasen las ofensivas israelíes.

"No se puede celebrar esta navidad. No hay familia que no haya perdido a algún ser querido", cuenta Hammad. Y es que no hay, como sí había en otros años, ni decoración en las calles: "Antes se ponían... pero ahora no, porque lo pueden bombardear".

La comida escasea, y los banquetes típicos de esta época son algo que, como dice Hammad, han "olvidado": "Estamos comiendo cuatro o cinco tipos de latas. Fruta, pescado, carne... ya olvidamos cómo era".

Además, el frío. Un frío que, como confirma Hammad, está matando a "gente joven que no tiene nada de nada". Ni tan siquiera sabe cómo está su familia: "No puedo estar seguro de si podré llamar a mi hermano, que está en el sur, porque los drones hacen interferencias".

"He perdido a un hijo mayor en un bombardeo. Miro ahora a los tres que tengo... y no sé si van a seguir vivos", concluye Hammad.