El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, informó este miércoles que el Gobierno presentó un proyecto de ley que busca poner un precio tope a los combustibles y evitar que se sigan incrementando por el alza del crudo a nivel internacional. El mandatario anunció en una conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la propuesta es que el precio de la gasolina súper no suba más de 950 colones por litro (1,47 dólares), la gasolina regular no supere los 900 colones (1,39 dólares) y el diésel no pase de 870 colones (1,34 dólares). "Esto le va a decir al pueblo de Costa Rica que trabajen y produzcan tranquilos, que no va a pasar de cierto límite. Esto influye en los pescadores, transportistas, taxistas, camioneros y autobuseros. Lo que decimos es que el Estado va a sacrificar ingresos tributarios si sube de los precios establecidos", manifestó el presidente costarricense. (EFE)