El ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger ha aconsejado este domingo a Ucrania y a Occidente que no cedan a Rusia ningún territorio ucraniano en unas futuras negociaciones de paz para poner fin al conflicto. Kissinger ha declarado a la cadena pública alemana ZDF que la cesión de territorio ucraniano no debe estar sobre la mesa, y ha instado a Occidente a tener claro qué es lo que está en discusión y qué no lo está bajo ninguna circunstancia. Todo esto debía hacerse en conjunto con el pueblo de Ucrania, añadió Kissinger, cuando la guerra de Rusia contra Ucrania cumplía cinco meses. (EP)