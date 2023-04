El Gobierno de Estados Unidos ha afirmado hoy que no tiene pruebas de que Egipto haya suministrado armas a Rusia y reafirmado su alianza con ese país, pese a que unos documentos filtrados a 'The Washington Post' revelan que Egipto planeaba dar cohetes a Rusia. "No tenemos pruebas de que Egipto haya proporcionado armas letales a Rusia", ha indicado John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One. EFE