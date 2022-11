La ministra de Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, ha convocado al embajador de Rusia, Oleg Stepanov, para pedir explicaciones por una serie de publicaciones anti-LGBT en las redes sociales de la Embajada rusa en Ottawa. "Como era de esperar, los rusos han elegido una vez más la propaganda de odio. Absolutamente no podemos tolerar esta retórica. Este es un ataque a los valores canadienses de aceptación y tolerancia", ha afirmado la ministra, tal y como ha recogido CBC. Con esta cita, es la tercera vez que Joly convoca a Stepanov en lo que va de año. Durante los últimos días, la sede diplomática rusa en Canadá ha estado difundiendo en las plataformas de Twitter y Telegram publicaciones en las que asegura que Occidente "está imponiendo valores familiares" y que "las familias solamente pueden incluir a un hombre, una mujer y niños", informa 'The Globe and Mail'.