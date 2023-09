Sin embargo, su discurso no se centró solo en las víctimas de la guerra, sino que también agradeció a líderes comunitarios de EE.UU., líderes religiosos y médicos todo el apoyo que han prestado a Ucrania. Entre ellos se encontraba Peter Harsh, un médico que ayudó al propio Yvonne cuando perdió su pierna y a otros niños, así como un sinfín más de voluntarios estadounidenses que viajaron a Ucrania para ayudar a su población tras la invasión rusa de febrero de 2022. Al final del discurso, Zelenski y la primera dama, Olena Zelenska, los fueron reconociendo con un galardón. "No hay un alma en Ucrania que no sienta gratitud hacia ustedes, Estados Unidos. Siento gratitud por ustedes, las personas que nos ayudan no porque tienen que hacerlo, sino porque su corazón no les permite actuar de otra manera", afirmó Zelenski. El discurso, que tuvo como escenario los emblemáticos Archivos Nacionales estadounidenses, puso punto y final a su visita a Washington, desde donde se dirigirá a Ottawa, según la Embajada de Ucrania en Estados Unidos.