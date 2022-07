El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió a los "enemigos rusos" que han invadido su país que "nunca lograrán tener una retaguardia segura en ninguna parte de Ucrania", por que los soldados del país no lo permitirán. En un videomensaje emitido en la noche del martes, el mandatario ucraniano señaló que "a pesar del éxito de los combatientes ucranianos y las pérdidas ocasionadas a los rusos, los agresores aún no tienen el coraje de admitir la derrota y retirarse del suelo ucraniano". "Los rusos ya han sentido lo que es la artillería moderna, y no tendrán una retaguardia segura en ninguna parte de nuestra tierra que han ocupado", reiteró el presidente ucraniano, según las agencias locales.