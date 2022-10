El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, ha manifestado hoy que no cree que Putin use armas nucleares, a pesar de que el presidente ruso ha advertido reiteradamente de que Moscú -que posee el mayor arsenal nuclear del mundo- tiene derecho a defenderse utilizando cualquiera de las armas de que dispone. "Mi opinión personal es que Putin no usará armas nucleares", ha afirmado hoy Reznikov en declaraciones a la prensa. Reuters